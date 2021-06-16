На Донбасі загинув боєць 24-ї бригади

Сьогодні, 16 червня, на Донбасі в зоні бойових дій загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила. Загиблий — мешканець Рава-Руської (Львівська область) Роман Галуха 1997 року народження.
Про це повідомили голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, голова облради Ірина Гримак, а також Рава-Руська територіальна громада.
Місце загибелі і причина не вказані. У Галуха залишилися мати і сестри.
У штабі Операції обʼєднаних сил про втрату поки не повідомили. Там зазначили, що сьогодні російські бойовики всього три рази обстрілювали українські позиції біля Авдіївки, Зайцевого і Водяного.
«Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає», — додали у штабі.
- 14 червня на Донбасі на міні підірвалися двоє військових — вони вижили.
- 11 червня біля села Водяне (Приазовʼя) внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець 128-ї бригади. До цього, 9 червня, ця ж бригада втратила лейтенанта Карину Шемчук.
- З початку 2021 року російські військові та бойовики «ДНР» і «ЛНР» вбили близько 60 військовослужбовців ЗСУ.