На Донбасі на міні підірвалися двоє військових

На Донбасі в зоні бойових дій у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових.

Командування повідомляє, що військові отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

«Воїнів доправлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу. Один військовослужбовець перебуває у задовільному стані, стан здоров’я іншого — середньої тяжкості», — йдеться в повідомленні.

На місці вибуху працює група Військової служби правопорядку.