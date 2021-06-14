На Донбассе на мине подорвались двое военных

На Донбассе в зоне боевых действий в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных.

Командование сообщает, что военные получили осколочные ранения и госпитализированы.

«Воинов доставлен в лечебное учреждение, где им предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого — средней тяжести», — сказано в сообщении.

На месте взрыва работают группа Военной службы правопорядка.