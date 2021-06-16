У Київській області збільшать кількість центрів вакцинації. До вихідних відкриють ще пʼять

У Київській області збільшать кількість центрів масової вакцинації. Вже в ці вихідні (19 та 20 червня) почнуть працювати ще пʼять нових — в Броварах, Білій Церкві, Ірпіні, Борисполі та Славутичі.

Про це повідомляє Київська облдержадміністрація.

У Броварах новий центр відкриють в МКЦ «Прометей» (бульвар Незалежності, 4).

У Білій Церкві в дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 (вул. Героїв Небесної Сотні, 46а).

У Борисполі в дитячо-юнацькій спортивній школі по вулиці 1 Травня, 4.

В Ірпіні в спортзалі ЗОШ № 17 (вул. Тищенка, 10).

У Славутичі в ДК «Енергія» (проспект Дружби народів, 7).

Кожен центр буде приймати громадян з 09:00 до 20:00. На вакцинацію необхідно взяти паспорт або ID-карту, а також ідентифікаційний код.