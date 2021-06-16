Кабмін дозволив Наглядовій раді без конкурсу призначити гендиректора «Укрпошти»

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє Наглядовій раді «Укрпошти» призначити генерального директора підприємства без конкурсу.
За ухвалення документа проголосували на засіданні уряду у середу, 16 червня.
Рішення пояснюють тим, що проведення конкурсу та встановлення його результатів триватиме понад півроку, що унаслідку може поставити під загрозу стратегічну інвестпрограму обсягом у 100 мільйонів євро.
Так, ухвалений 16 червня документ вносить зміни до постанови уряду №777 від 3 вересня 2008 року.
Відтак Наглядова рада підприємства зможе без втручання держави обрати нового керівника «Укрпошти».
- Чинний гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський прийшов на посаду у 2018 році, однак його трирічний контракт закінчується 30 червня 2021 року.