Кабмин разрешил Наблюдательному совету без конкурса назначить гендиректора «Укрпочты»

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет Наблюдательному совету «Укрпочты» назначить генерального директора предприятия без конкурса.
За принятие документа проголосовали на заседании правительства в среду, 16 июня.
Решение объясняют тем, что проведение конкурса и установление его результатов продлится более полугода, что впоследствии может поставить под угрозу стратегическую инвестпрограмму объемом в 100 миллионов евро.
Так, принятый 16 июня документ вносит изменения в постановление правительства №777 от 3 сентября 2008 года.
То есть Наблюдательный совет предприятия сможет без вмешательства государства избрать нового руководителя «Укрпочты».
- Действующий гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский пришел на должность в 2018 году, однако его трехлетний контракт заканчивается 30 июня 2021 года.