Активіст «Грінпіс» під час акції з парашутом на Євро-2020 травмував двох людей, його арештували. Організація попросила вибачення

Перед початком матчу групового чемпіонату Європи між збірною Франції та Німеччини активіст «Грінпісу» впав з парашутом на мюнхенський стадіон. Така витівка травмувала двох людей — їх госпіталізували.

Про це інформує Euronews.

Парашутист заплутався в дротах, на яких кріпилася камера на стадіоні, внаслідок чого на поле та трибуни впали уламки, які й травмували людей. Сам активіст приземлився на полі, йому надали медичну допомогу, а потім заарештували.

На його парашуті був надпис «Позбудьтеся нафти! «Грінпіс».

Екологічна організація «Грінпіс» взяла на себе відповідальність за інцидент. У своїй заяві вона вибачилася перед постраждалими та зазначила, що активіст мав приземлитися на полі, але цього не сталося через «технічні труднощі».

Представник організації Бенджамін Стефан заявив, що вони планували пролетіти над стадіоном із закликом для німецького виробника автомобілів Volkswagen «робити більше для захисту клімату».