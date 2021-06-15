Євро-2020: Франція обіграла Німеччину, матч почався з акції Greenpeace на полі

Збірна Франції в матчі першого туру групового турніру Євро-2020 обіграла збірну Німеччини з рахунком 1:0. У своїй групі F французи зайняли друге місце, а німці — третє.

За кілька хвилин до початку гри на полі арени Мюнхена приземлився парапланерист, на парашуті якого було написано «Kick out oil» (Позбавтеся нафти). Це була акція активістів Greenpeace на захист навколишнього середовища.

Французи повели у рахунку в першому таймі. На 20 хвилині захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс став автором автоголу. У ворота пробивав Люк Ернандез і Хуммельс спробував вибити мʼяч зі штрафної, але зрізав його у власні ворота.

В кінці першого тайму і в другому таймі мʼячем в основному володіли німці. У ворота Франції було 10 ударів. У німецькі ворота — всього чотири. Жовту картку за матч отримав німець Йозуа Кімміх.