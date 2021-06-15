Евро-2020: Франция обыграла Германию, матч начался с акции Greenpeace на поле

Сборная Франции в матче первого тура группового турнира Евро-2020 обыграла сборную Германии со счетом 1:0. В своей группе F французы заняли второе место, а немцы — третье.

За несколько минут до начала игры на поле арены Мюнхена приземлился парапланерист, на парашюте которого было написано «Kick out oil» (Избавьтесь от нефти). Это была акция активистов Greenpeace в защиту окружающей среды.

Французы повели в счете в первом тайме. На 20 минуте защитник сборной Германии Матс Хуммельс стал автором автогола. В ворота пробивал Люк Эрнандез и Хуммельс попытался выбить мяч из штрафной, но срезал его в свои ворота.

В конце первого тайма и во втором тайме мячом в основном владели немцы. В ворота Франции 10 ударов. В немецкие ворота — всего четыре. Желтую карточку за матч получил немец Йозуа Киммих.