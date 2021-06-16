Активист «Гринпис» во время акции с парашютом на Евро-2020 травмировал двух человек, его арестовали. Организация принесла извинения

Перед началом матча группового чемпионата Европы между сборной Франции и Германии активист «Гринписа» упал с парашютом на мюнхенский стадион. Такая выходка травмировала двух людей — их госпитализировали.

Об этом сообщает Euronews.

Парашютист запутался в проводах, на которых крепилась камера на стадионе, в результате чего на поле и трибуны упали обломки, которые и травмировали людей. Сам активист приземлился на поле, ему оказали медицинскую помощь, а затем арестовали.

На его парашюте была надпись «Избавьтесь от нефти! «Гринпис».

Экологическая организация «Гринпис» взяла на себя ответственность за инцидент. В своем заявлении она извинилась перед пострадавшими и отметила, что активист должен был приземлиться на поле, но этого не произошло из-за «технических трудностей».

Представитель организации Бенджамин Стефан заявил, что они планировали пролететь над стадионом с призывом для немецкого производителя автомобилей Volkswagen «делать больше для защиты климата».