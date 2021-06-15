Новини

Омбудсмен Денісова: Бойовики за вказівкою Росії закривають навчальні заклади на окупованій частині Донбасу

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Омбудсмен Денісова: Бойовики за вказівкою Росії закривають навчальні заклади на окупованій частині Донбасу

Фото УНІАН

Так звані «адміністрації» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за вказівкою РФ закривають школи, профтехучилища, технікуми та виші.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, у 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані такі заклади освіти:

  • Свердловський професійний будівельний ліцей;
  • Свердловський коледж кулінарної майстерності;
  • Стаханівський педагогічний коледж;
  • Луганський професійно-технічний коледж;
  • Коледж технологій та дизайну;
  • Коледж Луганського державного педагогічного університету;
  • Ясинуватський коледж Донецької академії управління та інші.

У містах Луганськ, Антрацит, Словʼяносербськ, Красний Луч [у 2016 році перейменований на Хрустальний], Свердловськ [у 2016 році перейменований на Довжанськ] закриють пʼять шкіл та ще три реорганізують.

«Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію», — наголосила Денісова.

Щоб навчатися й надалі, школярам доведеться їздити в інші населені пункти, до яких відстань подекуди перевищує 10 км.

«Закликаю Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні відреагувати на факти порушення прав дітей з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей», — заявила уповноважена.