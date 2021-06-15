Омбудсмен Денисова: Боевики по указанию России закрывают учебные заведения на оккупированной части Донбасса

Так называемые администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по указанию РФ закрывают школы, профтехучилища, техникумы и вузы.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, в 2021 году на временно оккупированных территориях будут закрыты и оптимизированы в частности такие учебные заведения:
- Свердловский профессиональный строительный лицей;
- Свердловский колледж кулинарного мастерства;
- Стахановский педагогический колледж;
- Луганский профессионально-технический колледж;
- Колледж технологий и дизайна;
- Колледж Луганского государственного педагогического университета;
- Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.
В городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч [в 2016 году переименован в Хрустальный], Свердловск [в 2016 году переименован в Довжанск] закроют пять школ и три реорганизуют.
«Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию», — подчеркнула Денисова.
Чтобы учиться и в дальнейшем школьникам придется ездить в другие населенные пункты, причем расстояние иногда превышает 10 километров.
«Призываю мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине отреагировать на факты нарушения прав детей с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей», — заявила уполномоченная.
- В прошлом году боевики «ДНР» и «ЛНР» ограничили выезд с неподконтрольных Украине территорий студентов и выпускников общеобразовательных учреждений, чтобы предотвратить уклонение от «призыва» в незаконные вооруженные формирования.