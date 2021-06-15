Шкарлет уточнив свої слова щодо відсутності інформації про порушення у дисертації Киви і доручив Міносвіти перевіряти інформацію в ЗМІ

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет доручив профільному департаменту МОН перевіряти інформацію в ЗМІ щодо можливих порушень під час здобуття наукових ступенів. Також він визнав, що «не зовсім коректно» прокоментував ситуацію з дисертацією нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За словами Шкарлета, міністерство отримало декілька різних листів щодо «проведення розслідування обставин захисту» Киви та про ознаки «внесення недостовірних даних здобувачем до дисертації».
«Проте моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають прямий стосунок до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку», — наголосив глава МОН.
Окрім цього, Шкарлет підтвердив, що зараз триває перевірка електронного примірника дисертації та атестаційної справи Киви.
«Триває перевірка всіх матеріалів, які надійшли. На підставі отриманої інформації експертна рада має провести аналіз наукової роботи, зокрема, перевірити її відповідність законодавству у сфері атестації кадрів вищої кваліфікації», — додав міністр.
- 26 квітня стало відомо, що Кива захистив кандидатську дисертацію і тепер може отримати науковий ступінь — кандидат наук з державного управління. Захист проходив в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості, члени комісії проголосували одностайно (13 — за). Під час захисту троє невідомих чоловіків блокували вхід в аудиторію, а сам Кива хамив журналістам.
- Журналісти Bihus.Info випустили відео, в якому розібрали дисертацію Киви. У ній багато неточностей, немає конкретики, плутанина у джерелах, підроблені документи тощо.
- Пізніше в атестаційній колегії Міністерства освіти і науки, яка присуджує науковий ступінь, заявили, що дисертацію Киви можуть направити на повторне рецензування.
- У червні міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН не отримав жодної скарги про порушення в дисертації народного депутата Іллі Киви. Журналіст проєкту Bihus.Info Данило Мокрик назвав це «брехнею».
- Нині для визнання Киви кандидатом наук потрібен лише наказ Міністерства освіти і науки.