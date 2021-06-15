Шкарлет уточнив свої слова щодо відсутності інформації про порушення у дисертації Киви і доручив Міносвіти перевіряти інформацію в ЗМІ

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет доручив профільному департаменту МОН перевіряти інформацію в ЗМІ щодо можливих порушень під час здобуття наукових ступенів. Також він визнав, що «не зовсім коректно» прокоментував ситуацію з дисертацією нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Шкарлета, міністерство отримало декілька різних листів щодо «проведення розслідування обставин захисту» Киви та про ознаки «внесення недостовірних даних здобувачем до дисертації».

«Проте моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають прямий стосунок до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку», — наголосив глава МОН.