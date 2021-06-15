Українські правоохоронці попередили вбивство бізнесмена із Сербії. Його «замовила» дружина

Українські правоохоронці попередили замовне вбивство громадянина Сербії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Наприкінці 2020 року дружина потерпілого та її брат, залучивши громадянина України, вирішили викрасти та вбити громадянина Сербії на території України, де він займався бізнесом.

Бізнесмен мав намір розлучитися з дружиною та позбавити її фінансів, тому вона разом із братом запланувала позбутися чоловіка — викрасти його, змусити підписати необхідні документи та вбити.

Жінка передала організаторові — українцю, який тимчасово проживав за кордоном, інформацію про свого чоловіка. Вона зазначила, що бізнесмен кілька разів на рік приїжджає до України, щоб контролювати діяльність підпорядкованих йому підприємств. За ліквідацію чоловіка вона обіцяла квартиру в Москві вартістю $2 мільйони.

На початку червня 2021 року, після замовлення злочину, українські правоохоронці провели спецоперацію — зімітували викрадення потерпілого на території Києва, щоб перевірити подальші наміри організаторів, які на той час перебували у Сербії.

Після приїзду одного з організаторів до України й оплати $10 тисяч за виконання першої частини розробленого плану його затримали. Затриманому повідомлено про підозру за фактами закінченого замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення людини і закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення у складі організованої групи (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 і ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України). Організаторові обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.