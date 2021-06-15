Украинские правоохранители предотвратили убийство бизнесмена из Сербии. Его «заказала» жена

Украинские правоохранители предотвратили заказное убийство гражданина Сербии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В конце 2020 года жена потерпевшего и ее брат решили похитить и убить гражданина Сербии на территории Украины, где он занимался бизнесом.

Бизнесмен намеревался развестись с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от мужа — похитить его, заставить подписать необходимые документы и убить.

Женщина передала организатору — украинцу, временно проживавшему за границей, информацию о своем муже. Она отметила, что бизнесмен несколько раз в год приезжает в Украину, чтобы контролировать деятельность подчиненных ему предприятий. За ликвидацию мужа обещала квартиру в Москве стоимостью $2 миллиона.

В начале июня 2021 года, после заказа преступления, украинские правоохранители провели спецоперацию — сымитировали похищение потерпевшего на территории Киева, чтобы проверить дальнейшие намерения организаторов, которые в то время находились в Сербии.

После приезда одного из организаторов в Украину и оплаты $10 тысяч за выполнение первой части разработанного плана его задержали. Задержанному сообщили о подозрении по фактам законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека и законченного покушения на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу в составе организованной группы (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Организатору избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Следствие продолжается. Украина будет обращаться к Сербии за помощью в привлечении к ответственности остальных подозреваемых.