«Грайте за всю Данію». Футболіст Еріксен опублікував фото з лікарні та розповів про самопочуття

Футболіст Крістіан Еріксен, який знепритомнів під час матчу Данія — Фінляндія, опублікував фотографію з лікарні та повідомив про стан свого здоровʼя.

Фото гравець опублікував у своєму Instagram.

«Усім привіт! Дуже дякую за приємні та дивовижні слова підтримки з усього світу. Це багато значить для мене і моєї родини. Я в порядку, з огляду на обставини. Мені ще потрібно пройти кілька обстежень у лікарні, але почуваюся я добре. Тепер буду вболівати за хлопців з данської команди в наступних матчах. Грайте за всю країну!» — написав він.

12 червня матч Чемпіонату Європи між збірними Данії та Фінляндії перервали після того, як Еріксен знепритомнів. Інцидент стався на 40-й хвилині. Еріксен впав на газон, після чого до нього підбігли медики і почали надавати допомогу. Гравець не приходив до тями, і лікарям довелося робити йому непрямий масаж серця. Після одного розряду дефібрилятора його серце запустилося. Що стало причиною зупинки серця футболіста — лікарі поки не знають.