Глава МЗС Кулеба пояснив, чому для України важлива цьогорічна декларація саміту НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що декларація саміту НАТО в частині України особлива, якщо знати деталі. Хоч її не вперше підтримують, однак уперше в ній згадується План дій щодо членства (ПДЧ) — це програма з пʼяти пунктів, де розглядаються політичні, економічні та правові питання країни, її оборона, військовий потенціал, ресурси та безпека.

Відповідний допис Кулеба зробив у Facebook.

За його словами, треба врахувати елементи контексту. Так, наприклад, за кілька днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації, «його вигризли в останній момент завдяки наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів».

Кулеба також пояснив, що в попередніх деклараціях НАТО від 2014, 2016 і 2018 років ПДЧ для України не згадувався — уперше він зʼявився в цьогорічній.

Окрім цього, міністр наголосив, що цьогорічна декларація має набагато ширший контекст: «Це по суті план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників і тепер з новими силами Альянс працюватиме над досягненням поставлених цілей, підтримкою визначених друзів, у тому числі України, та стримуванням визначених суперників, у тому числі Росії».

Кулеба назвав найкращим варіантом надати України ПДЧ у 2022 році, адже країна вже зробила достатньо реформ і буде їх продовжувати.