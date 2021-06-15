Глава МИД Кулеба объяснил, почему для Украины важна нынешняя декларация саммита НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что декларация саммита НАТО в части Украины особая, если знать детали. Хотя ее не первый раз поддерживают, однако впервые в ней упоминается План действий по членству (ПДЧ) — это программа из пяти пунктов, где рассматриваются политические, экономические и правовые вопросы страны, ее оборона, военный потенциал, ресурсы и безопасность.

Соответствующий пост Кулеба опубликовал в Facebook.

По его словам, надо учесть элементы контекста. Так, например, за несколько дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации, «его выгрызли в последний момент благодаря настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке наших ключевых друзей».

Кулеба также пояснил, что в предыдущих декларациях НАТО за 2014, 2016 и 2018 годав ПДЧ для Украины не упоминался — впервые он появился в декларации этого года.

Кроме этого, министр отметил, что нынешняя декларация имеет гораздо более широкий контекст: «Это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками, и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России».

Кулеба назвал лучшим вариантом предоставить Украине ПДЧ в 2022 году, поскольку страна уже провела достаточно реформ и будет их продолжать.