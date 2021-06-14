Мем Doge із зображенням пса продали на аукціоні за $4 мільйони

Популярний інтернет-мем Doge із зображенням пса породи сіба-іну продали на аукціоні у вигляді NFT-токена за 1696,9 одиниці криптовалюти Ethereum, що дорівнює приблизно $4 мільйонам.
Як зазначено на аукціонному сайті Zora, переможцем торгів став учасник @pleasrdao.
NBC News повідомляє, що частину виручки від продажу перерахують кільком благодійним організаціям, зокрема Японському товариству Червоного Хреста і фонду Всесвітньої продовольчої програми ООН.
- Мем Doge став популярним у 2019 році, але знімок пса був зроблений ще в лютому 2010 року. Фото собаки на прізвисько Кабосу зробила японка Ацуко Сато. Вона поділилася їм у своєму особистому блозі разом із серією інших зображень Кабосу, давши поштовх появі безлічі жартів. Згодом мем Doge став основою криптовалюти Dogecoin, яка спочатку була запущена як жарт, однак незабаром подорожчала на понад 1 000%.
- Dogecoin активно просуває Ілон Маск. Він кілька разів піднімав її вартість, але обвалив після появи у шоу Saturday Night Live у ролі ведучого й учасника скетчів. Він визнав її «лохотроном». Маск після шоу втратив $20 мільярдів.