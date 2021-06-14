У Румунії мікроавтобус із українцями протаранив вантажівку: загинули двоє людей

У Румунії біля кордону з Угорщиною мікроавтобус із українцями вʼїхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі, — дві людини загинули.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, цитує Укрінформ.

«Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів — задовільний, загроз їхньому життю немає», — розповів він.

За словами Ніколенка, в мікроавтобусі перебували 16 українців та один громадянин Молдови, які прямували з України до Чехії.

Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП, водія мікроавтобуса затримали. За попередньою версією, він не впорався з керуванням.

Як повідомили в Інспекції з надзвичайних ситуацій Арадського повіту, ДТП сталася в ніч проти понеділка, 14 червня, біля румунського міста Недлак.