У Румунії мікроавтобус із українцями протаранив вантажівку: загинули двоє людей

У Румунії біля кордону з Угорщиною мікроавтобус із українцями вʼїхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі, — дві людини загинули.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, цитує Укрінформ.
«Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів — задовільний, загроз їхньому життю немає», — розповів він.
За словами Ніколенка, в мікроавтобусі перебували 16 українців та один громадянин Молдови, які прямували з України до Чехії.
Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП, водія мікроавтобуса затримали. За попередньою версією, він не впорався з керуванням.
Як повідомили в Інспекції з надзвичайних ситуацій Арадського повіту, ДТП сталася в ніч проти понеділка, 14 червня, біля румунського міста Недлак.
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