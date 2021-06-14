«Категорично незадоволені». Китай звинуватив лідерів G7 у втручанні у внутрішні справи країни

Посольство Китаю у Великій Британії та Північній Ірландії розкритикувало позицію країн «Великої сімки» щодо китайських тем. Зокрема, речник посольства заявив, що в комюніке «опубліковано спотворені й перекручені зауваження щодо Сіньцзяну, Гонконгу, Тайваню та інших питань».

Про це йдеться на офіційному сайті посольства.

Китайські дипломати також звинуватили G7 у втручанні у внутрішні справи Китаю.

«Ми категорично незадоволені й категорично проти. Ми закликаємо Сполучені Штати та інших членів G7 поважати факти, розуміти ситуацію, припинити обмовляти Китай, втручатися у його внутрішні справи та припинити завдавати шкоди інтересам Китаю. Натомість варто робити більше речей, які сприяють розвитку міжнародної співпраці, а не штучному створенню конфронтації та непорозумінь», — зазначив представник КНР.