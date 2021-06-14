«Категорически недовольны». Китай обвинил лидеров G7 во вмешательстве во внутренние дела страны

Посольство Китая в Великобритании и Северной Ирландии раскритиковало позицию стран «Большой семерки» в отношении китайских тем. В частности, представитель посольства заявил, что в коммюнике «опубликованы искаженные и извращенные замечания по Синьцзяну, Гонконгу, Тайваню и другим вопросам».

Об этом говорится на официальном сайте посольства.

Китайские дипломаты также обвинили G7 во вмешательстве во внутренние дела Китая.

«Мы категорически недовольны и категорически против. Мы призываем Соединенные Штаты и других членов G7 уважать факты, понимать ситуацию, прекратить клеветать на Китай, вмешиваться в его внутренние дела и прекратить наносить ущерб интересам Китая. В то же время стоит делать больше вещей, которые способствуют развитию международного сотрудничества, а не искусственному созданию конфронтации и недоразумений», — отметил представитель КНР.