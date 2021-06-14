«Категорически недовольны». Китай обвинил лидеров G7 во вмешательстве во внутренние дела страны

Посольство Китая в Великобритании и Северной Ирландии раскритиковало позицию стран «Большой семерки» в отношении китайских тем. В частности, представитель посольства заявил, что в коммюнике «опубликованы искаженные и извращенные замечания по Синьцзяну, Гонконгу, Тайваню и другим вопросам».
Об этом говорится на официальном сайте посольства.
Китайские дипломаты также обвинили G7 во вмешательстве во внутренние дела Китая.
«Мы категорически недовольны и категорически против. Мы призываем Соединенные Штаты и других членов G7 уважать факты, понимать ситуацию, прекратить клеветать на Китай, вмешиваться в его внутренние дела и прекратить наносить ущерб интересам Китая. В то же время стоит делать больше вещей, которые способствуют развитию международного сотрудничества, а не искусственному созданию конфронтации и недоразумений», — отметил представитель КНР.
В итоговом коммюнике встречи лидеров G7 прописан призыв к Китаю «уважать права человека и основные свободы, особенно в отношении Синьцзяна, свободу и высокую степень автономии Гонконга».
Президент США Джо Байден обратился к коллегам с призывом резко осудить использование принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. К нему присоединились премьер Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Канады Джастин Трюдо, тогда как канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и лидеры ЕС стремились акцентировать внимание на сотрудничестве с Китаем.
- Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 миллионов. Более трех миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
- Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляют представителей этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.
- Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.