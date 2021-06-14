Швейцарці на референдумі відхилили закон про захист клімату. Він мав би підвищити ціни на бензин та перельоти

Швейцарці на референдумі, який відбувся 13 червня, відхилили закон про захист клімату та дві екологічні ініціативи. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Проти закону проголосували 51,6% жителів країни, які взяли участь у референдумі. Уряд та парламент країни кілька років розробляли цей законопроєкт, який передбачав, що країна до 2030 року скоротить щорічний обсяг викидів CO2 вполовину від рівня 1990 року. Якщо б його ухвалили, то бензин та дизельне пальне подорожчали б, а за авіаперельоти жителям країни, залежно від маршруту, довелося б сплачувати більшу суму — приблизно €110.

Водночас тепер незрозуміло, як Швейцарія планує виконувати свої зобовʼязання в рамках Паризької кліматичної угоди.