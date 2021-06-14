Швейцарцы на референдуме отклонили закон о защите климата. Он должен был повысить цены на бензин и перелеты

Швейцарцы на референдуме, который состоялся 13 июня, отклонили закон о защите климата и две экологические инициативы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Против закона проголосовали 51,6% жителей страны, принявших участие в референдуме. Правительство и парламент страны несколько лет разрабатывали этот законопроект, который предусматривал, что страна к 2030 году сократит ежегодный объем выбросов CO2 вполовину от уровня 1990 года. Если бы его приняли, то бензин и дизельное топливо подорожали бы, а за авиаперелеты жителям страны, в зависимости от маршрута, пришлось бы платить большую сумму — примерно €110.

В то же время теперь непонятно, как Швейцария планирует выполнять свои обязательства в рамках Парижского климатического соглашения.