Новим премʼєром Ізраілю став Нафталі Беннета. Він змінить Нетаньягу, який керував країною 12 років

Ізраїльські опозиційні партії 13 червня проголосували за створення нового уряду без лідера правоцентристської партії «Лікуд» Беньяміна Нетаньягу. Вперше з 2009 року країна обрала нового премʼєр-міністра — ним став Нафталі Беннет.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Президент США Джо Байден уже привітав ізраїльського премʼєр-міністра Нафталі Беннета з новою посадою.

Беннет заприсягся зберігати вірність державі та її законам і сумлінно виконувати свою роль премʼєр-міністра.

Після призначення нового премʼєра тисячі громадян вийшли на вулиці з гучним святкуванням, щоб підтримати зміну глави уряду.

2 червня ізраїльські опозиційні партії досягли угоди про створення нової коаліції. Політики домовилися, що Беннет буде очільником уряду впродовж двох років. Після цього його замінить лідер центристської партії «Єш Атід» Яір Лапід, який обійматиме посаду премʼєр-міністра ще два роки — до нових виборів.

Усього до коаліції увійшли вісім політсил, які сповідують абсолютно різні політичні ідеології — від правих до лівих.