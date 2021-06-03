Ізраїльська опозиція домовилася про створення уряду без Нетаньягу. Він перебував на посаді 12 років

Тепер склад нового коаліційного уряду має затвердити Ксенет(парламент). Це має відбутися протягом приблизно 10 днів.

За його словами, опозиційні політики домовилися, що Бенетт очолюватиме уряд протягом двох років (до 2023-го), після чого прем’єр-міністром буде Лапід (до 2025 року).

Про це повідомив лідер центристської партії «Єш Атід» Яїр Лапід, пишуть The New York Times та ВВС .

Опозиційні партії Ізраїлю уклали угоду про створення коаліції без правоцентристської партії «Лікуд» чинного премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Новим головою уряду стане лідер ультраправої партії «Яміна» Нафталі Бенетт.

Зазначимо, раніше Нетаньягу назвав Бенетта «шахраєм» і сказав, що будь-яка коаліційна угода є «загрозою для безпеки та майбутнього країни».

Як повідомляють ЗМІ, до складу коаліції увійшли 8 партій, які мають абсолютно різні ідеологічні погляди.