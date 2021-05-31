В Ізраїлі опозиційні партії домовляються усунути від влади прем’єра Нетаньягу

В Ізраїлі опозиційні сили домовляються створити коаліційний уряд, усунувши від влади прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який перебуває на цьому посту 12 років.

Про це повідомляє Reuters.

Лідер ультраправої партії «Яміна» Нафталі Беннетт під час виступу на телебаченні заявив, що його політична сила приєднається до переговорів про формування коаліції з лідером центристів Яїром Лапідом (партія «Єш Атід»).

Беннет наголосив, що планує створити разом із Лапідом «уряд єдності», зазначивши, що в іншому разі на країну чекають вже пʼяті від 2019 року вибори.

BBC з посиланням на ізраїльські ЗМІ зазначає, що Беннет і Лапід домовилися, що кожен з них буде премʼєр-міністром протягом двох років — до нових парламентських виборів. Ця домовленість офіційно не підтверджена.