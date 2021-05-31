В Израиле оппозиционные партии договариваются отстранить от власти премьера Нетаньяху

В Израиле оппозиционные силы договариваются создать коалиционное правительство, устранив от власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится на этом посту 12 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Лидер ультраправой партии «Ямина» Нафтали Беннетт во время выступления на телевидении заявил, что его политическая сила присоединится к переговорам о формировании коалиции с лидером центристов Яиром Лапидом (партия «Еш Атид»).

Беннет отметил, что планирует создать вместе с Лапидом «правительство единства», подчеркнув, что в противном случае страну ждут уже пятые с 2019 года выборы.

BBC со ссылкой на израильские СМИ отмечает, что Беннет и Лапид договорились, что каждый из них будет премьер-министром в течение двух лет — до новых парламентских выборов. Эта договоренность официально не подтверждена.