Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннета. Он сменит Нетаньяху, который руководил страной 12 лет

Израильские оппозиционные партии 13 июня проголосовали за создание нового правительства без лидера правоцентристской партии «Ликуд» Беньямина Нетаньяху. Впервые с 2009 года страна избрала нового премьер-министра — им стал Нафтали Беннет.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Президент США Джо Байден уже поздравил израильского премьер-министра Нафтали Беннета с новой должностью.
Беннет поклялся хранить верность государству и его законам и добросовестно выполнять свою роль премьер-министра.
После назначения нового премьера тысячи граждан вышли на улицы с громким празднованием, чтобы поддержать смену главы правительства.
2 июня израильские оппозиционные партии достигли соглашения о создании новой коалиции. Политики договорились, что Беннет будет главой правительства в течение двух лет. После этого его заменит лидер центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид, который займет пост премьер-министра еще на два года — до новых выборов.
Всего в коалицию вошли восемь политсил, которые исповедуют совершенно разные политические идеологии — от правых до левых.
Избранного премьера в середине 2000-х считали союзником Нетаньяху, но затем он покинул «Ликуд» и вступил в правую партию «Еврейский дом», которую в 2013 году завел в парламент. Беннет считает, что Израиль должен быть национальным еврейским государством.
- Внеочередные парламентские выборы в Израиле состоялись 23 марта. Партии Нетаньяху «Ликуд» не удалось получить большинство голосов на выборах в Кнессет для формирования коалиции.
- Перед этим выборы в Израиле состоялись в марте 2020 года. Партия Нетаньяху «Ликуд» одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам также не удалось получить большинство в парламенте.