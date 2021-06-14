Керівник партії «Слуга народу» Корнієнко: Порошенко — «збитий льотчик», його підтримка буде падати

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає пʼятого президента України і лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка «збитим льотчиком» і впевнений, що його електоральний рейтинг буде зменшуватися через кризу «правого патріотичного флангу».

Про це він заявив в інтервʼю «Бабелю».

За словами Корнієнка, Порошенко зараз відчуває себе впевнено лише в соцмережі Facebook, яка стала для нього «політичної лагуною». Водночас керівник «слуг» вважає, що лідер «Європейської солідарності» не зможе знову реально претендувати на пост президента.