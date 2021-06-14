Руководитель партии «Слуга народа» Корниенко: Порошенко — «сбитый летчик», его поддержка будет падать

По словам Корниенко, Порошенко сейчас чувствует себя уверенно только в соцсети Facebook, которая стала для него «политической лагуной». При этом руководитель «слуг» считает, что лидер «Европейской солидарности» не сможет реально претендовать на пост президента.

«Политически он сбитый летчик уже давно, у него антирейтинг 75%. С такими цифрами вообще нельзя говорить о масштабных историях вроде президентских выборов. Можно говорить о «политических лагунах», где у тебя есть поддержка. Такой «политической лагуной» для Петра Алексеевича стал Facebook, где он чувствует себя достаточно уверенно», — сказал Корниенко.

Он добавил, что поддержка Порошенко в дальнейшем будет только падать. «Поддержка Порошенко точно будет уменьшаться — правый патриотический фланг вступает в достаточно глубокий кризис. И это не об идеологии. Давайте честно признаемся, все эти двухлетние разговоры о том, что мы сдадим страну — политика. Мы не сдали страну и посадили Медведчука, в этом наше отличие от «ЕС», — считает Корниенко.