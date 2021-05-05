КМИС: Рейтинг Зеленского и «Слуги народа» вырос, другие парламентские партии теряют поддержку

Рейтинг президентской партии «Слуга народа» за последние два месяца вырос более чем на 5% и сейчас за нее готовы проголосовать 21,3% тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы.

Об этом говорится в опросе КМИС за 16—22 апреля.

Рейтинг партии «Европейская солидарность» снизился не существенно и составляет 17,7%. В то же время партии ОПзЖ и «Батьківщина» потеряли по несколько процентов — пока что за них готовы проголосовать 12,2% и 10,2% опрошенных соответственно.

Также шансы попасть в парламент имеет партия «Сила и честь». У нее — 7,6% поддержки. В то же время парламентская партия «Голос» продолжает терять голоса. За нее готовы проголосовать 1,6% украинцев.

В президентском рейтинге лидером остается Владимир Зеленский. За последние месяцы его поддержка выросла почти на 10% и составляет 31,4% среди тех, кто определился и будет голосовать. На втором месте оказался Петр Порошенко (18,1%), а на третьем — Юлия Тимошенко (11,9%). Один из лидеров партии ОПзЖ Юрий Бойко занимает пятое место с результатом в 9,6%.

«Можно предположить, что рост рейтинга партии власти связан с ее активизацией и резонансными решениями, особенно через СНБОУ. Снижение поддержки ОПзЖ может быть как следствием запрета трансляции отдельных телеканалов, так и эскалации Россией ситуации на границах. Вместе с тем нельзя исключать, что некоторые сторонники ОПзЖ во время опросов в большей степени стали «скрывать» свои реальные взгляды», — прокомментировал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.