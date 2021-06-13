Шквали вітру, град і дощ. В Україні вдруге за тиждень оголосили штормове попередження

Сьогодні, 13 червня, у Києві та Київській області очікується значне погіршення погоди, ймовірні дощі та шквали вітру. Також грози, град та пориви вітру будуть на всій території України.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру інформують в ДСНС.

Синоптики прогнозують, що вдень, 14 червня, у південних та центральних областях пройдуть грози, а в окремих регіонах град та шквали вітру до 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.