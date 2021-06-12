Через зростання захворюваності на коронавірус у Москві оголосили тиждень вихідних

Влада російської столиці оголосила 15—19 червня в Москві вихідними через зростання рівня захворюваності на COVID-19.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вихідні триватимуть у столиці РФ з 12 до 20 червня (12 червня відзначають День Росії, тому вихідний переноситься на понеділок).
Крім того, за його словами, ресторани, бари та інші заклади харчування в місті не зможуть обслуговувати клієнтів після 23:00 щонайменше до 20 червня. У місті також планують посилити контроль за носінням масок і рукавичок у транспорті та громадських місцях, порушникам загрожує штраф до 5 тисяч рублів ($70).
Протягом минулої доби в Москві виявили 6 701 випадок зараження коронавірусом — це найвищий показник з грудня 2020 року. Від початку пандемії в Москві на коронавірусну інфекцію захворіли понад 1,2 мільйона осіб, кількість померлих наближається до 21 тисячі.
Загалом у Росії минулої доби коронавірус діагностували у 13 510 осіб — це максимум хворих від середини лютого. За весь час пандемії в РФ виявили коронавірус у понад 5 мільйона людей, кількість померлих перевищила 126 тисяч.
- Дослідження Інституту показників і оцінки здоровʼя (IHME) Вашингтонського університету показує, що реальна смертність від коронавірусу вдвічі вища за офіційні дані Всесвітньої організації охорони здоровʼя, а 18 країн-лідерів із 20 — колишні радянські республіки та країни соцтабору.