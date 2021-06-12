Мінʼюст США розслідує спроби адміністрації Трампа отримати доступ до телефонів лідерів демократів

Міністерство юстиції США розслідує спроби адміністрації Трампа отримати доступ до записів телефонних розмов провідних представників Демократичної партії.

Про це повідомляє BBC.

За даними американських ЗМІ, у 2017—2018 роках прокурори під керівництвом глави Мінʼюсту Джеффа Сешнса направили компанії Apple повістки з вимогами надати дані з телефонів глави комітету Конгресу з питань розвідки Адама Шиффа і ще одного члена Демократичної партії, представника штату Каліфорнія Еріка Сволуелла. Саме комітет з питань розвідки опікувався розслідуванням про можливі звʼязки президента Дональда Трампа з Росією і втручання Москви в американські вибори.

Генеральний інспектор Міністерства юстиції Майкл Горовіц заявив, що його офіс починає перевірку «законності використання повісток та інших юридичних інструментів для отримання стенограм розмов» членів Конгресу.