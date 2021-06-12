Мінʼюст США розслідує спроби адміністрації Трампа отримати доступ до телефонів лідерів демократів

Міністерство юстиції США розслідує спроби адміністрації Трампа отримати доступ до записів телефонних розмов провідних представників Демократичної партії.
Про це повідомляє BBC.
За даними американських ЗМІ, у 2017—2018 роках прокурори під керівництвом глави Мінʼюсту Джеффа Сешнса направили компанії Apple повістки з вимогами надати дані з телефонів глави комітету Конгресу з питань розвідки Адама Шиффа і ще одного члена Демократичної партії, представника штату Каліфорнія Еріка Сволуелла. Саме комітет з питань розвідки опікувався розслідуванням про можливі звʼязки президента Дональда Трампа з Росією і втручання Москви в американські вибори.
Генеральний інспектор Міністерства юстиції Майкл Горовіц заявив, що його офіс починає перевірку «законності використання повісток та інших юридичних інструментів для отримання стенограм розмов» членів Конгресу.
- У травні повідомлялося, що генеральна прокуратура Нью-Йорка почала кримінальне розслідування проти компанії Trump Organization, яка контролює нерухомість та інші активи експрезидента США Дональда Трампа. Спочатку розслідування носило цивільний характер — компанію в 2019 році запідозрили у махінаціях з відомостями про вартість нерухомості для отримання кредитів.
- У грудні 2020 року Трамп помилував 15 осіб, двоє з яких — Джордж Пападопулос і Алекс ван дер Цваан — фігуранти справи про втручання Росії в американські вибори в 2016 році.