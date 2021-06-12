Минюст США расследует попытки администрации Трампа получить доступ к телефонам лидеров демократов

Министерство юстиции США расследует попытки администрации Трампа получить доступ к записям телефонных разговоров ведущих представителей Демократической партии.
Об этом сообщает BBC.
По данным американских СМИ, в 2017-2018 годах прокуроры под руководством главы Минюста Джеффа Сешнса направили в компанию Apple повестку с требованиям предоставить личные данные из телефонов главы Комитета Конгресса по вопросам разведки Адама Шиффа и еще одного члена Демократической партии, представителя штата Калифорния Эрика Суолуелла. Именно комитет по вопросам разведки курировал расследование о возможных связях президента Дональда Трампа с Россией и возможным вмешательством Москвы в американские выборы.
Генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц заявил, что его офис начинает проверку «использования повесток и других юридических инструментов для получения стенограмм разговоров» членов Конгресса.
- В мае сообщалось, что генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование против компании Trump Organization, которая контролирует недвижимость и другие активы экс-президента США Дональда Трампа. Изначально расследование носило гражданский характер — компанию в 2019 году заподозрили в махинациях со сведениями о стоимости недвижимости для получения кредитов.
- В декабре 2020 года Трамп помиловал 15 человек, двое из которых — Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Цваан — фигуранты дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.