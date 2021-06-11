Колишній бухгалтер Мінкульту виплатив підряднику зайві 420 тис. грн. Його судитимуть

Колишнього головного бухгалтера Мінкульту судитимуть через надлишкове перерахування 420 тисяч гривень компанії, яка проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що міністерство та підрядник підписали договір вартістю 2,5 мільйона гривень. За надані послуги оплату мали зробити двома траншами в іноземній валюті по 23 та 52 тисячі євро.

Однак ексголовний бухгалтер відомства під час оплати не перевірив суму, підписав платіжне доручення і сплатив на 12 тисяч євро (420 тисяч гривень) більше.

Тепер же Шевченківська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт проти бухгалтера, який без вагомої причини перерахував гроші компанії-нерезиденту (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).