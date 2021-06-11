Польща хотіла б бачити Україну на саміті НАТО та вважає рішення Альянсу помилковим

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що Альянс помилився, коли вирішив не запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Брюсселі.
Про це він заявив в інтервʼю Rzeczpospolita.
Рау нагадав, що у 2016 році, коли Польща приймала саміт НАТО, Україну — жертву російської агресії — запросили як спеціального гостя.
«Цього разу президент України запрошення не отримав. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент США Джо Байден запросив президента Зеленського у Вашингтон. Однак це станеться вже після зустрічі з Путіним», — наголошує міністр та додає, що ці зустрічі мали б відбутися у зворотному порядку і стати елементом обдуманої політики, а не «операцією з порятунку».
Крім того, польський очільник МЗС вважає, що завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2» нестиме пряму військову загрозу для України, а також Польщі та інших країни Центральної Європи з блоку НАТО.
«Це загроза. Політика повинна проводитися, виходячи з реалій сьогодення, а не на основі власних бажань. Росія проводить агресивну політику щодо своїх сусідів, використовуючи збройні напади, шантаж та погрози», — наголошує польський дипломат.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».