Польща хотіла б бачити Україну на саміті НАТО та вважає рішення Альянсу помилковим

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що Альянс помилився, коли вирішив не запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Брюсселі.

Про це він заявив в інтервʼю Rzeczpospolita.

Рау нагадав, що у 2016 році, коли Польща приймала саміт НАТО, Україну — жертву російської агресії — запросили як спеціального гостя.

«Цього разу президент України запрошення не отримав. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент США Джо Байден запросив президента Зеленського у Вашингтон. Однак це станеться вже після зустрічі з Путіним», — наголошує міністр та додає, що ці зустрічі мали б відбутися у зворотному порядку і стати елементом обдуманої політики, а не «операцією з порятунку».