Польша хотела бы видеть Украину на саммите НАТО и считает решение Альянса ошибочным

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Альянс ошибся, когда решил не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Брюсселе.
Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita.
Рау напомнил, что в 2016 году, когда Польша принимала саммит НАТО, Украину — жертву российской агрессии — пригласили как специального гостя.
«На этот раз президент Украины приглашения не получил. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент США Джо Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет уже после встречи с Путиным», — отмечает министр и добавляет, что эти встречи должны были состояться в обратном порядке и стать элементом продуманной политики, а не «операцией по спасению».
Кроме того, глава польского МИД считает, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» будет нести прямую военную угрозу для Украины, а также Польши и других европейских странах Центральной Европы из блока НАТО.
«Это угроза. Политика должна проводиться, исходя из реалий, а не на основе собственных желаний. Россия ведет агрессивную политику в отношении своих соседей, используя вооруженные нападения, шантаж и угрозы», — отмечает польский дипломат.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».