У Запорізькій області викрили фейкову «міську раду». Організатори хотіли захопити владу і суди

У Запорізькій області Служба безпеки та Нацполіція заблокували спробу створення псевдодержавного утворення «Гуляйпільська міська рада».

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці зафіксували, як учасники псевдоутворення проводили публічні заходи, де закликали не визнавати чинну українську владу.

Вони також планували утворити силові групи швидкого реагування, щоб захопити владні структури, а також правоохоронні і судові органи. Зловмисники агітували місцевих мешканців приєднуватися до «руху» через проведення масових акцій, покликаних дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Для легалізації повноважень зловмисники провели збори, на яких обрали «міського голову» і «депутатів» фейкового органу місцевого самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих печатки та штампи так званих «органів місцевого самоврядування», протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети й документи.