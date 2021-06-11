В Запорожской области разоблачили фейковый «городской совет». Организаторы хотели захватить власть и суды

В Запорожской области Служба безопасности и Нацполиция заблокировали попытку создания псевдогосударственного образования «Гуляйпольский городской совет»

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители зафиксировали, как участники псевдообразования проводили публичные мероприятия и пропагандировали не признавать действующую украинскую власть.

Они также планировали создать силовые группы быстрого реагирования, чтобы захватить властные структуры, а также правоохранительные и судебные органы. Злоумышленники агитировали местных жителей присоединяться к «движению» путем проведения массовых акций, призванных дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.

Для легализации полномочий злоумышленники провели собрание, на котором выбрали «мэра» и «депутатов» фейковых органов местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных печати и штампы так называемых «органов местного самоуправления», протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.