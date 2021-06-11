Перший китайський марсохід надіслав фотографії з Червоної планети

Перший китайський марсохід «Чжуронг» (Zhurong) надіслав на Землю нову порцію знімків з Червоної планети.
Про це повідомляє Національне космічне агентство Китаю.
Фото були представлені на церемонії в Пекіні, після чого 11 червня для громадськості їх опублікувало Китайське національне космічне управління. Серед знімків — панорама місця посадки марсохода, селфі Чжуронга поруч з платформою, марсіанські пейзажі, а також національний прапор КНР на Червоній планеті.
- «Чжуронг» прибув на Марс у середині травня. 22 травня марсохід вийшов зі своєї посадкової капсули на поверхню планети. Це зробило Китай другою країною після США, яка має там керований всюдихід.
- Китайський марсохід повинен вивчити ґрунт і атмосферу на поверхні планети. Він також буде шукати ознаки життя, а також будь-які підземні води або лід.