Первый китайский марсоход прислал фотографии с Красной планеты

Первый китайский марсоход «Чжуронг» (Zhurong) прислал на Землю новую порцию снимков с Красной планеты.

Об этом сообщает Национальное космическое агентство Китая.

Фото были представлены на церемонии в Пекине, после чего 11 июня для общественности их опубликовало Китайское национальное космическое управление. Среди снимков — панорама места посадки марсохода, селфи «Чжуронга» рядом с платформой, марсианские пейзажи, а также национальный флаг КНР на Красной планете.

CNSA

CNSA