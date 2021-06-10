«Раніше все йшло через СБУ». Порошенко пояснив, чому залучив Медведчука до обміну полоненими

Експрезидент Петро Порошенко відповів журналістам Bihus.Info на питання про цінність одного з лідерів ОПзЖ Віктора Медведчука у процесі обміну полоненими з Росією і бойовиками «Л/ДНР» (у 2015—2019 роках).

Про це він розповів в інтервʼю на телеканалі «Прямий».

«Коли вони [Bihus.Info] кажуть, що до Медведчука 1,5 тисячі українських полонених були звільнені без нього, я це підтверджую [...]. До цього [залучення Медведчука до процесу] для звільнення і обміну полонених використовувалися сили СБУ, робилося це на базі батальйонного або бригадного рівня [...] за лічені дні [...]. Потім російська армія видала наказ — обміни заборонити і сформувати обмінний фонд», — сказав Порошенко.