«Раньше все шло через СБУ». Порошенко объяснил, почему привлек Медведчука к обмену пленными

Экс-президент Петр Порошенко ответил журналистам Bihus.Info на вопрос о ценности одного из лидеров ОПзЖ Виктора Медведчука в процессе обмена пленными с Россией и боевиками «Л/ДНР» (в 2015—2019 годах).

Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Прямой».

«Когда они [Bihus.Info] говорят, что до Медведчука 1,5 тысячи украинских пленных были освобождены без него, я это подтверждаю [...]. До этого [привлечения Медведчука к процессу] для освобождения и обмена пленных использовались силы СБУ, делалось это на базе батальонного или бригадного уровня [...] за считанные дни [...]. Потом российская армия издала приказ — обмены запретить и сформировать обменный фонд», — сказал Порошенко.