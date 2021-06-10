«Раньше все шло через СБУ». Порошенко объяснил, почему привлек Медведчука к обмену пленными

Экс-президент Петр Порошенко ответил журналистам Bihus.Info на вопрос о ценности одного из лидеров ОПзЖ Виктора Медведчука в процессе обмена пленными с Россией и боевиками «Л/ДНР» (в 2015—2019 годах).
Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Прямой».
«Когда они [Bihus.Info] говорят, что до Медведчука 1,5 тысячи украинских пленных были освобождены без него, я это подтверждаю [...]. До этого [привлечения Медведчука к процессу] для освобождения и обмена пленных использовались силы СБУ, делалось это на базе батальонного или бригадного уровня [...] за считанные дни [...]. Потом российская армия издала приказ — обмены запретить и сформировать обменный фонд», — сказал Порошенко.
Он отметил, что за первые полтора года его каденции из плена боевиков освободили 2 947 человек.
До Медведчука, помочь в обмене он просил Папу римского Франциска, нынешнего президента США Джо Байдена, бывшего президента Израиля Шимона Переса и президента Турции Реджепа Эрдогана.
Он заявил, что готов был обращаться и к «черту лысому», но на Медведчуке остановились после встречи в «нормандском формате». Его кандидатуру приветствовал Владимир Путин.
- В четвертом выпуске Bihus.Info о записях разговоров Медведчука с боевиками и Кремлем указывалось, что лидер партии ОПзЖ вскользь обсуждает вопрос пленных. При этом он выбивал для боевиков и России выгодные условия, блокируя усилия украинской стороны.
- В целом Порошенко назвал все расследование Bihus.Info «зомбированием населения и НЛП».