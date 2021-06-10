Чоловік, який дав ляпас Макрону, отримав півтора року ув’язнення. Але відсидить лише 4 місяці

У Франції суд засудив чоловіка, який дав ляпас президенту Емманюелю Макрону, до півтора року позбавлення волі. Але у в’язниці він проведе лише 4 місяці.
Про це пише Le Figaro.
Суд виніс вирок усього через два дні після нападу. Прокуратура просила для чоловіка 18 місяців ув’язнення.
На суді 28-річний Деміен Тарель визнав, що «завдав удар по голові держави та вимовив слова, які засуджують його політику». Водночас чоловік заявив, що діяв інстинктивно і не замислювався про наслідки.
Суд вирішив засудити Тареля до 18 місяців ув’язнення, але 14 з них будуть умовними. Таким чином у в’язниці чоловік просидить лише 4 місяці.
- 8 червня президента Франції Емманюеля Макрона під час візиту вдарили по обличчю. Інцидент трапився під час поїздки в південно-східний департамент Дром. Президент підійшов до групи громадян, які вітали його, й один з присутніх вдарив Макрона. При цьому чоловік вигукував: «Геть Макронію!»