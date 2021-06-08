Макрона вдарили по обличчю під час візиту на південь Франції

Президента Франції Емманюеля Макрона під час візиту вдарили по обличчю.
Про це повідомляє BBC.
Інцидент трапився під час поїздки в південно-східний департамент Дром. Президент підійшов до групи громадян, які вітали його, й один з присутніх вдарив Макрона. При цьому чоловік вигукував: «Геть Макрономію!»
Після цього чоловіка оточила поліція, а Макрона відвела охорона. За повідомленнями французьких ЗМІ, одразу після інциденту заарештували двох чоловіків.
- У листопаді 2018 року у Франції правоохоронці заарештували шістьох осіб, які планували напад на президента країни Емманюеля Макрона.