Макрона вдарили по обличчю під час візиту на південь Франції

Президента Франції Емманюеля Макрона під час візиту вдарили по обличчю.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент трапився під час поїздки в південно-східний департамент Дром. Президент підійшов до групи громадян, які вітали його, й один з присутніх вдарив Макрона. При цьому чоловік вигукував: «Геть Макрономію!»

Після цього чоловіка оточила поліція, а Макрона відвела охорона. За повідомленнями французьких ЗМІ, одразу після інциденту заарештували двох чоловіків.