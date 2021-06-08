Макрона ударили по лицу во время визита на юг Франции

Президента Франции Эмманюеля Макрона во время визита ударили по лицу.
Об этом сообщает BBC.
Во время визита в юго-восточный департамент Дром президент подошел к группе приветствовавших его граждан, один из которых ударил его. При этом, мужчина выкрикивал «Долой Макрономию!».
После этого мужчину окружила полиция, а Макрона увела охрана. По сообщениям французских СМИ, двое мужчин были арестованы сразу после инцидента.
- В ноябре 2018 года во Франции правоохранители арестовали шесть человек, которые планировали нападение на президента страны Эмманюэля Макрона.