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Макрона ударили по лицу во время визита на юг Франции

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Макрона ударили по лицу во время визита на юг Франции

Sean Gallup / Getty Images

Президента Франции Эмманюеля Макрона во время визита ударили по лицу.

Об этом сообщает BBC.

Во время визита в юго-восточный департамент Дром президент подошел к группе приветствовавших его граждан, один из которых ударил его. При этом, мужчина выкрикивал «Долой Макрономию!».

После этого мужчину окружила полиция, а Макрона увела охрана. По сообщениям французских СМИ, двое мужчин были арестованы сразу после инцидента.