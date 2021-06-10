Мужчина, который дал пощечину Макрону, получил полтора года заключения. Но отсидит всего 4 месяца

Во Франции суд приговорил мужчину, который дал пощечину президенту Эмманюэлю Макрону, к полутора годам лишения свободы. Но в тюрьме он проведет только 4 месяца.
Об этом пишет Le Figaro.
Суд вынес приговор всего через два дня после нападения. Прокуратура просила для мужчины 18 месяцев заключения.
На суде 28-летний Дэмиен Тарель признал, что «нанес удар по главе государства и произнес слова, которые осуждают его политику». В то же время мужчина заявил, что действовал инстинктивно и не задумывался о последствиях.
Суд решил приговорить Тареля к 18 месяцам заключения, но 14 из них будут условными. Таким образом в тюрьме мужчина просидит только 4 месяца.
- 8 июня президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита ударили по лицу. Инцидент произошел во время поездки в западный департамент Дром. Президент подошел к группе граждан, которые приветствовали его, и один из присутствующих ударил Макрона. При этом мужчина выкрикивал: «Долой Макронию!»