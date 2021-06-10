Мужчина, который дал пощечину Макрону, получил полтора года заключения. Но отсидит всего 4 месяца

Во Франции суд приговорил мужчину, который дал пощечину президенту Эмманюэлю Макрону, к полутора годам лишения свободы. Но в тюрьме он проведет только 4 месяца.

Об этом пишет Le Figaro.

Суд вынес приговор всего через два дня после нападения. Прокуратура просила для мужчины 18 месяцев заключения.

На суде 28-летний Дэмиен Тарель признал, что «нанес удар по главе государства и произнес слова, которые осуждают его политику». В то же время мужчина заявил, что действовал инстинктивно и не задумывался о последствиях.

Суд решил приговорить Тареля к 18 месяцам заключения, но 14 из них будут условными. Таким образом в тюрьме мужчина просидит только 4 месяца.