«Правила не працюють». Посол ЄС розкритикував дії України на ринку електроенергії

Європейський Союз не задоволений діями України на ринку електроенергії та вважає, що в Києві досі не працюють правила ринку.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час 12-го Європейсько-українського енергетичного дня.

«Коли йдеться про оптовий продаж електроенергії, ми вважаємо, що краще дотримуватися традиційної моделі, бо нові правила не працюють», — додав посол ЄС.

Він наголошує, що Євросоюз пропонує доступні інструменти для запуску ринку, але виникає запитання, чи є в Україні науковий потенціал і кадрові резерви, аби вміло скористатися пропозиціями ЄС.

«Якщо залишити осторонь теплоелектростанції та ознайомитися з цінами для домогосподарств, враховуючи крос-субсидії та інфраструктуру, то багато чого із заявленого не було виконано. І кожного дня ми бачимо, що виникають нові витівки, і стає все важче і дорожче працювати на енергетичному ринку України», — сказав Маасікас.